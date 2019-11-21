Полиция призывает водителей соблюдать безопасную дистанцию на дорогах

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На Северном мосту произошло ДТП с участием 4 авто из-за несоблюдения ПДД

Патрульная полиция города Киева призывает водителей соблюдали безопасную дистанцию ​​и скорость на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Как сообщается, в четверг, 21 ноября, около 17:00 на Северном мосту произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей. В результате столкновения транспортные средства получили механические повреждения и никто не травмировался.

На водителя автомобиля Ford патрульные составили протокол по ст. 124 "Совершение ДТП без пострадавших" КоАП, а также вынесли постановление по ч.1 ст.126 КУоАП, за отсутствие страхового полиса.

"Этого ДТП могло бы и не произойти, если бы водители соблюдали безопасную дистанцию ​​и скорости, а также были бы внимательными за рулем", - говорится в сообщении.

Также правоохранители напомнили, что безопасная дистанция - расстояние до транспортного средства, движущегося впереди по той же полосе, которое в случае его внезапного торможения или остановки позволит водителю транспортного средства, движущегося сзади, предотвратить столкновение без осуществления любого маневра.

Напомним, в киевском жилом массиве Куреневка произошло тройное ДТП с маршруткой, трамваем и легковушкой. Водитель маршрутки разговаривал по телефону, что стало причиной аварии.

Кроме этого, во Львовской области на трассе Киев-Чоп в результате аварии погиб человек. Предварительно установлено, что автомобиль Toyota сбил пешехода. Мужчина погиб на месте от полученных травм