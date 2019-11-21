Поліція закликає водіїв дотримуватися безпечної дистанції на дорогах

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На Північному мосту відбулося ДТП за участю 4 авто з-за недотримання ПДР

Патрульна поліція міста Києва закликає водіїв дотримувалися безпечну дистанцію та швидкість на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Як повідомляється, у четвер, 21 листопада, близько 17:00 на Північному мосту сталася дорожньо-транспортна пригода за участю чотирьох автомобілів. У результаті зіткнення транспортні засоби отримали механічні пошкодження і ніхто не травмувався.

На водія автомобіля Ford патрульні склали протокол за ст 124 "Скоєння ДТП без постраждалих" Кпап, а також винесли постанову по 1 ч. ст. 126 Купап, за відсутність страхового поліса.

"Цього ДТП могло б і не статися, якби водії дотримувалися безпечної дистанції та швидкості, а також були б уважними за кермом", - йдеться в повідомленні.

Також правоохоронці нагадали, що безпечна дистанція - відстань до транспортного засобу, що рухається попереду по тій самій смузі, яка у разі його раптового гальмування або зупинки дозволить водієві транспортного засобу, що рухається позаду, запобігти зіткненню без здійснення будь-якого маневру.

Нагадаємо, у київському житловому масиві Куренівка сталося потрійне ДТП з маршруткою, трамваєм і легковиком. Водій маршрутки розмовляв по телефону, що стало причиною аварії.

Крім цього, у Львівській області на трасі Київ-Чоп в результаті аварії загинула людина. Попередньо встановлено, що автомобіль Toyota збив пішохода. Чоловік загинув на місці від отриманих травм