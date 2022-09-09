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Полиция приступила к работе на освобожденных территориях Харьковской области

Фото: полиция приступила к работе на освобожденных территориях Харьковской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Полиция вернулась к выполнению служебных обязанностей на деоккупированных территориях Харьковской области.

Об этом пишет РБК-Украина ссылкой на Facebook-страницу полиции Харьковской области.

Отмечается, что полиция продолжит фиксировать факты совершения правонарушений и раскрывать преступления, в том же числе, которые были совершены российскими военными.

Если же гражданские, во время временной оккупации, пострадали от преступления, стали свидетелем преступления или владеют полезной информацией, необходимо обратиться в полицию по номеру 102, или же в дежурную часть Главного управления Национальной полиции в Харьковской области (050)302-20-44.

Также полиция обратилась и к жителям Балаклеи и Балаклейской территориальной общины:

Фото: обращение к жителям Балаклеи и Балаклейской территориальной общины (facebook.com/police.kharkov)

Успехи ВСУ на Харьковском направлении

С начала оборонительных операций, наши военные:

  • вернули под контроль Украины более 700 квадратных километров на Харьковском и Южнобугском направлении;
  • освободили от оккупантов более 20 населенных пунктов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент Украины Владимир Зеленский поручил главе Харьковской ОГА Олегу Синегубову отправляться в деоккупированные территории и в максимально сжатые сроки реализовать оперативное восстановление критической инфраструктуры, сети тепло-, электро-, газо - и водоснабжения.

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