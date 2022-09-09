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Поліція приступила до роботи на звільнених територіях Харківської області

Фото: поліція приступила до роботи на звільнених територіях Харківської області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Поліція повернулась до виконання службових обов’язків на деокупованих територіях Харківської області.

Про це пише РБК-Україна посиланням на Facebook-сторінку поліції Харківської області.

Зазначається, що поліція продовжить фіксувати факти скоєння правопорушень й розкривати злочини, в тому ж числі, які були скоєні російськими військовими.

Якщо ж цивільні, під час тимчасової окупації, потерпіли від злочину, стали свідком злочину або ж володіють корисною інформацією, необхідно звернутися до поліції за номером 102, або ж до чергової частини Головного управління Національної поліції в Харківській області (050)302-20-44.

У разі, якщо цивільний є мешканцем Балаклійської територіальної громади та володіє будь-якою інформацією про воєнні злочини росіян, колабораційну діяльність або ж розташування окупаційних військ, необхідно звернутися за адресою: Ізюмський район, Донецьке ОТГ, смт. Донець, вул. Центральна,29, контактний телефон - (066)377-71-41.

Також поліція звернулась й до жителів Балаклії та Балаклійської територіальної громади:

Фото: звернення до жителів Балаклії та Балаклійської територіальної громади (facebook.com/police.kharkov)

Успіхи ЗСУ на Харківському напрямку

З початку оборонних операцій, наші військові:

  • повернули під контроль України більше 700 квадратних кілометрів на Харківському та Південнобузькому напрямку;
  • звільнили від окупантів більше 20 населених пунктів.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент України Володимир Зеленський доручив голова Харківської ОДА Олегу Синєгубову відправлятися у деокуповані території й у максимально стислі терміни реалізувати оперативне відновлення критичної інфраструктури, мережі тепло-, електро-, газо- та водопостачання.

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