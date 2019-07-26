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Полиция пришла с обысками на округ в Кривом Роге

Новости » Выборы 2019    26.07.2019 - 18:43
Полиция пришла с обысками на округ в Кривом Роге
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Полиция проводит обыски в рамках расследования уголовного производства

В Кривом Роге в помещении окружной избирательной комиссии №37 после внеочередных парламентских выборов полиция проводит следственные действия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Днепропетровской области. 

Как сообщается, полиция проводит обыски в рамках расследования уголовного производства.

"26 июля работники полиции в рамках расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Украины получили постановление Центрально-городского суда города Кривой Рог о временном доступе к компьютерной технике окружной избирательной комиссии №37", - говорится в сообщении. 

Как напомнили в пресс-службе, полицией Днепропетровской области за период избирательного процесса открыто 26 уголовных производств.

Отметим, по результатам подсчетов на избирательном округе №27 самовыдвиженец Дмитрий Шпенов обошел кандидата от партии "Слуга народа" Игоря Фартушного на 200 голосов. 

Напомним, в Днепре окружная комиссия №25 признала недействительными результаты голосования на выборах в Раду на избирательном участке №121366. Результаты признали недействительными из-за жалобы доверенного лица кандидата в народные депутаты Загида Краснова.

Ранее РБК-Украина сообщало, что по предварительным результатам внеочередных парламентских выборов свидетельствуют, что в Верховной раде девятого созыва будут представлены пять политических сил.

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