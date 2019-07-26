Поліція прийшла з обшуками на округ в Кривому Розі

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Поліція проводить обшуки в рамках розслідування кримінального провадження

У Кривому Розі в приміщенні одного з одномандатних виборчих округів після позачергових парламентських виборів поліція проводить слідчі дії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу поліції Дніпропетровської області.

Як повідомляється, поліція проводить обшуки в рамках розслідування кримінальної виробництва.

"26 липня працівники поліції в рамках розслідування кримінального провадження за ч. ст 2. 158 Кримінального кодексу України отримали постанову Центрально-міського суду міста Кривий Ріг про тимчасовий доступ до комп'ютерної техніки окружної виборчої комісії №37", - йдеться в повідомленні.

Як нагадали в прес-службі, поліцією Дніпропетровської області за період виборчого процесу відкрито 26 кримінальних проваджень.

Зазначимо, за результатами підрахунків на виборчому окрузі №27 самовисуванець Дмитро Шпенов обійшов кандидата від партії "Слуга народу" Ігоря Фартушного на 200 голосів.

Нагадаємо, у Дніпрі окружна комісія №25 визнала недійсними результати голосування на виборах в Раду на виборчій дільниці №121366. Результати визнали недійсними через скарги довіреної особи кандидата у народні депутати Загіда Краснова.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що за попередніми результатами позачергових парламентських виборів свідчать, що у Верховній раді дев'ятого скликання будуть представлені п'ять політичних сил.