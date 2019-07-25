В Днепре признали недействительными результаты голосования на одном из участков

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Такое решение было принято из-за жалобы доверенного лица кандидата в нардеп Загида Краснова

В Днепре окружная комиссия №25 признала недействительными результаты голосования на выборах в Раду на избирательном участке №121366. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Гражданской сети "Опора".

Как сообщается, результаты признали недействительными из-за жалобы доверенного лица кандидата в народные депутаты Загида Краснова.

"Так, 21 июля, во время голосования на участке №121366, расположенной в Днепровской городской клинической больницы №21, члены комиссии вносили изменения в список избирателей в день голосования без решения суда (63 человека). Также, в графе "Примечания" не отмечалось, что избиратель получил только один бюллетень - в общегосударственном округе. В жалобе также отмечалось, что член комиссии, выдавшего избирательный бюллетень, не делал пометку "голосовал по месту пребывания", не указал свою фамилию и не расписался", - говорится в сообщении.

Комиссия рассмотрела жалобу и приняла решение о пересчете бюллетеней УИК №121366, после чего признала голосования на избирательном участке недействительным.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что глава правления Гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская сообщила, что результаты выборов в Верховную раду могут повторно пересчитать по пяти округам. Речь идет об округах в Закарпатской, Черкасской, Луганской, Донецкой и Львовской областях.

Кроме того, 23 июля Центральная избирательная комиссия начала принимать бумажные протоколы окружных избирательных комиссий с мокрыми печатями о результатах выборов в Раду.