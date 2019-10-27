Полиция применила силу против протестующих в Барселоне

Полиция Испании применила силу, чтобы разогнать участников массовых протестов, которые выступают за независимость Каталонии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Pais.

Отмечается, что столкновения между стражами произошли около здания управления национальной полиции Барселоны.

Всего около 350 тыс. человек вышли на улицы Барселоны в субботу, 26 октября. Они берут участие в протестах в связи с вынесением верховным судом приговора 12 каталонским политикам, причастным к проведению референдума о независимости в 2017 году.

Ранее сообщалось, что на фоне массовых протестов в Каталонии сепаратисты заблокировали дороги и железнодорожные пути.

РБК-Украина писало, что в результате беспорядков из-за акций протестов в Барселоне нанесен ущерб в размере более 2,5 млн евро. При этом, на общую сумму не учтены ремонтные работы покрытий улиц и сверхурочная работа персонала, включая уборщиков.

Напомним, исполняющий обязанности премьер-министра Испании Педро Санчес отказался от переговоров с каталонскими сепаратистами на фоне массовых протестов.