Поліція застосувала силу проти протестувальників в Барселоні

Поліція Іспанії застосувала силу, щоб розігнати учасників масових протестів, які виступають за незалежність Каталонії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Pais.

Наголошується, що зіткнення між правоохоронцями сталися біля будівлі управління національної поліції Барселони.

Всього близько 350 тис. людей вийшли на вулиці Барселони в суботу, 26 жовтня. Вони беруть участь у протестах у зв'язку з винесенням верховним судом вироку 12 каталонським політикам, причетним до проведення референдуму про незалежність у 2017 році.

Раніше повідомлялося, що на тлі масових протестів в Каталонії сепаратисти заблокували дороги і залізничні колії.

РБК-Україна писало, що в результаті заворушень через акцій протестів в Барселоні завдано збитків у розмірі понад 2,5 млн євро. При цьому, на загальну суму не враховані ремонтні роботи покриттів вулиць і понаднормова робота персоналу, включаючи прибиральників.

Нагадаємо, виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчес відмовився від переговорів з каталонськими сепаратистами на тлі масових протестів.