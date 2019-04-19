Полиция практически завершила подготовку к дебатам на стадионе

Национальная полиция Украины практически завершила подготовку к дебатам кандидатов в президенты Украины на НСК "Олимпийский". Об этом сообщил спикер полиции Ярослав Тракало в Facebook.

Он сообщил, что взрывотехники и кинологи проверили территорию. Всего публичную безопасность будут обеспечивать более 10 тыс. правоохранителей.

По его словам, сейчас происходит расстановка сил и средств, в соответствии с заранее согласованным форматом проведения дебатов.

Кроме того, в полиции напомнили, что гражданам запрещено приходить на стадион в состоянии алкогольного / наркотического опьянения, а также приносить с собой оружие, огнеопасные средства, алкоголь или любые другие вещи, которые могут подвергать опасности окружающих.

Напомним, ранее полиция Киева призвала штабы кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского не менять формат дебатов на НСК "Олимпийский".

Добавим, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что на дебатах Петра Порошенко и Владимира Зеленского ожидается до 60 тысяч человек. Кроме того, сторонников кандидатов в президенты будут размещать в разных секторах стадиона.