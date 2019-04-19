Поліція практично завершила підготовку до дебатів на стадіоні

Національна поліція України практично завершила підготовку до дебатам кандидатів у президенти України на НСК "Олімпійський". Про це повідомив речник поліції Ярослав Тракало Facebook.

Він повідомив, що вибухотехніки і кінологи перевірили територію. Всього публічну безпеку забезпечуватимуть понад 10 тис. правоохоронців.

За його словами, зараз відбувається розстановка сил і засобів, згідно із заздалегідь узгодженим форматом проведення дебатів.

Крім того, в поліції нагадали, що громадянам заборонено приходити на стадіон у стані алкогольного / наркотичного сп'яніння, а також приносити з собою зброю, вогненебезпечні засоби, алкоголь або будь-які інші речі, які можуть наражати на небезпеку оточуючих.

Нагадаємо, раніше поліція Києва закликала штаби кандидатів в президенти України Петра Порошенка і Володимира Зеленського не змінювати формат дебатів на НСК "Олімпійський".

Додамо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що на дебатах Петра Порошенка і Володимира Зеленського очікується до 60 тисяч осіб. Крім того, прихильників кандидатів у президенти будуть розміщувати в різних секторах стадіону.