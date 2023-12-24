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Поліція посилить заходи безпеки в Україні на Різдво

Україна, Неділя 24 грудня 2023 20:49
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Поліція посилить заходи безпеки в Україні на Різдво Фото: поліція посилить заходи безпеки на різдвяні свята (t.me/KyivCityOfficial)
Автор: Дмитро Левицький

Правоохоронці посилять охорону громадських місць та церков в Україні на Різдво, яке українці відзначатимуть завтра, 25 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова заступника начальника департаменту превентивної діяльності Нацполіції Анатолія Серединського в ефірі телемарафону.

"Завтра близько 20 тисяч правоохоронців будуть забезпечувати правопорядок та безпеку дорожнього руху. Основні зусилля та наряди будуть спрямовані до культових споруд, де відбуватимуться богослужіння, а також у місця масового перебування громадян", - сказав Серединський.

Також начальник департаменту поліції закликав українців свідомо поставитися до обмежень, введених в Україні через воєнний стан, а також нагадав, що використання салютів, петард та іншої піротехніки заборонене під час війни.

Нагадаємо, сьогодні в Україні святкують Святвечір, а завтра українці разом з іншими християнами світу будуть відзначати Різдво. Це вже друге Різдво, яке українці зустрічатимуть в умовах повномасштабної війни з Росією.

Як відомо, Різдво в Україні почали святкувати 25 грудня у 2023 році. Це сталося у зв'язку з переходом на Новоюліанський церковний календар. Саме в цю дату Різдво відзначає більшість країн світу.

Додамо, РБК-Україна розповідало, як президент, прем'єр та головнокомандувач ЗСУ привітали українців з Різдвом та Святвечором.

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