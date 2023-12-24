Зло програє: Зеленський, Залужний та Шмигаль привітали українців з Різдвом

Сьогодні, 24 грудня, в Україні відзначають Святвечір напередодні Різдва. Це вже друге Різдво, яке українці зустрічатимуть в умовах повномасштабної війни з Росією.

Зеленський у своєму відеопривітанні закликав молитися за завершення війни та перемогу, а також нагадав, як змінилися подарунки, цінності й традиції українців.

"Як сьогодні важливо не стільки те, як ми прикрашаємо свої оселі, а те, як захищаємо свої домівки й прибираємо з них сміття - вимітаємо ворога зі свого дому. Як тішимося, коли помічаємо у вечірньому небі першу зорю й не бачимо в ньому ворожих ракет і "шахедів". Як радісно й дзвінко звучать сотні наших колядок і всього три слова: "відбій повітряної тривоги", - сказав президент.

Глава держави також згадав тих, хто сьогодні захищає українців на передовій.

"Час напередодні Різдва - час найдовших ночей у році. Але вже завтра день починає зростати, світло починає перемагати. Світло стає сильнішим. І крок за кроком, день за днем темрява програє. І зрештою темрява програє. Зло програє. Сьогодні - це наша спільна мета, спільна наша мрія, і саме за це сьогодні - наша спільна молитва. За нашу свободу. За нашу перемогу. За нашу Україну", - наголосив він.

Головнокомандувач ЗСУ привітав з Різдвом українських військовослужбовців, які захищають Україну, та закликав українців вшанувати їх подвиг.

"Вітаю вас зі світлим святом Різдва Христового! Усіх солдатів, матросів, сержантів і офіцерів, усіх воїнів, які зі зброєю в руках б'ються за те, щоб світ не поглинув морок. Вшануймо у ці дні тих, кого зараз немає з нами поруч, хто віддав своє життя за нашу країну, правду і свободу", - наголосив Залужний.

А прем'єр-міністр Шмигаль у своєму зверненні нагадав, що саме завдяки воїнам українці зустрічають різдвяні свята у вільній, незалежній, незламній Україні.

"І хай де ми цього вечора - на передовій або в тилу, вдома або тимчасово ні, з друзями або з побратимами, за родинним столом чи на нічній зміні - ми разом. Бажаю, щоб кожен відчув добро і тепло незламної єдності українського народу", - сказав він.