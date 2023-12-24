ua en ru
Нд, 24 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зло програє: Зеленський, Залужний та Шмигаль привітали українців з Різдвом

Київ, Неділя 24 грудня 2023 18:18
UA EN RU
Зло програє: Зеленський, Залужний та Шмигаль привітали українців з Різдвом Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Сьогодні, 24 грудня, в Україні відзначають Святвечір напередодні Різдва. Це вже друге Різдво, яке українці зустрічатимуть в умовах повномасштабної війни з Росією.

РБК-Україна розповідає, як українців привітали президент Володимир Зеленський, прем'єр Денис Шмигаль та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Зеленський у своєму відеопривітанні закликав молитися за завершення війни та перемогу, а також нагадав, як змінилися подарунки, цінності й традиції українців.

"Як сьогодні важливо не стільки те, як ми прикрашаємо свої оселі, а те, як захищаємо свої домівки й прибираємо з них сміття - вимітаємо ворога зі свого дому. Як тішимося, коли помічаємо у вечірньому небі першу зорю й не бачимо в ньому ворожих ракет і "шахедів". Як радісно й дзвінко звучать сотні наших колядок і всього три слова: "відбій повітряної тривоги", - сказав президент.

Глава держави також згадав тих, хто сьогодні захищає українців на передовій.

"Час напередодні Різдва - час найдовших ночей у році. Але вже завтра день починає зростати, світло починає перемагати. Світло стає сильнішим. І крок за кроком, день за днем темрява програє. І зрештою темрява програє. Зло програє. Сьогодні - це наша спільна мета, спільна наша мрія, і саме за це сьогодні - наша спільна молитва. За нашу свободу. За нашу перемогу. За нашу Україну", - наголосив він.

Головнокомандувач ЗСУ привітав з Різдвом українських військовослужбовців, які захищають Україну, та закликав українців вшанувати їх подвиг.

"Вітаю вас зі світлим святом Різдва Христового! Усіх солдатів, матросів, сержантів і офіцерів, усіх воїнів, які зі зброєю в руках б'ються за те, щоб світ не поглинув морок. Вшануймо у ці дні тих, кого зараз немає з нами поруч, хто віддав своє життя за нашу країну, правду і свободу", - наголосив Залужний.

А прем'єр-міністр Шмигаль у своєму зверненні нагадав, що саме завдяки воїнам українці зустрічають різдвяні свята у вільній, незалежній, незламній Україні.

"І хай де ми цього вечора - на передовій або в тилу, вдома або тимчасово ні, з друзями або з побратимами, за родинним столом чи на нічній зміні - ми разом. Бажаю, щоб кожен відчув добро і тепло незламної єдності українського народу", - сказав він.

Різдво в Україні почали святкувати 25 грудня лише у 2023 році. Це сталося у зв'язку з переходом на Новоюліанський церковний календар. Саме в цю дату Різдво відзначає більшість країн світу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Різдво Денис Шмигаль Валерій Залужний
NEWS
Зміни в мобілізації. Умєров сказав, коли законопроєкт зареєструють в Раді
Зміни в мобілізації. Умєров сказав, коли законопроєкт зареєструють в Раді
DAILY
Авдіївка, Куп'янськ та "гойдалки" під Бахмутом. Де Росія намагається прорвати оборону ЗСУ
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Авдіївка, Куп'янськ та "гойдалки" під Бахмутом. Де Росія намагається прорвати оборону ЗСУ