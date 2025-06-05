Поліція попередила водіїв про часте порушення: за що точно випишуть штраф

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Кабінет міністрів вніс зміни до Правил дорожнього руху.

Згідно з ними, дозвіл рухатися смугами, призначеними для громадського транспорту, отримали водії деяких інших транспортних засобів.

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