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На вулицях України знову з'являться кінні патрулі: навіщо це потрібно

П'ятниця 02 травня 2025 14:26
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На вулицях України знову з'являться кінні патрулі: навіщо це потрібно Кінна поліція відкрила новий сезон роботи (фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Ірина Костенко

Патрульна поліція України відкрила "літній" сезон. Йдеться про повернення на вулиці міст кінних, а також велосипедних і мотопатрулів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу правоохоронців у Facebook.

Де можна зустріти патрульних-"вершників"

"Сезон офіційно відкрито: вело-, мото- та кінні патрулі повертаються", - розповіли українцям у Патрульній поліції України.

Зазначається, що зустріти патрульних на велосипедах, мотоциклах і конях відтепер можна:

  • у парках;
  • на набережних;
  • у скверах;
  • у зонах відпочинку;
  • на центральних вулицях міст.

На вулицях України знову з'являться кінні патрулі: навіщо це потрібноВелопатруль повертається до роботи (фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

Чим корисні та як допоможуть такі патрулі

Правоохоронці пояснили, що там, де не проїде службове авто, оперативно прибуде:

  • або велопатруль;
  • або кінний патруль.

"Щоб врятувати, допомогти чи припинити правопорушення", - наголосили у поліції.

На вулицях України знову з'являться кінні патрулі: навіщо це потрібноКінний патруль - вже у строю (фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

Тим часом мотопатрульні можуть першими реагувати на ДТП із потерпілими. Завдяки мобільності вони, оминаючи затори, можуть:

  • швидко дістатися місця події;
  • надати домедичну допомогу.

"Ваш захист і забезпечення правопорядку - наш пріоритет. До зустрічі на вулицях", - підсумували у Патрульній поліції.

На вулицях України знову з'являться кінні патрулі: навіщо це потрібноПатрульні на мотоциклах (фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що відомо про перехід на нові світлофори з 1 травня - чому колір дозвільного сигналу світлофорів змінюється, що про це кажуть у поліції, чи планують в Україні позбутися всіх старих світлофорів, а також яким насправді є "нове зелене світло".

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