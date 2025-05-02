На вулицях України знову з'являться кінні патрулі: навіщо це потрібно

Патрульна поліція України відкрила "літній" сезон. Йдеться про повернення на вулиці міст кінних, а також велосипедних і мотопатрулів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу правоохоронців у Facebook.

"Ваш захист і забезпечення правопорядку - наш пріоритет. До зустрічі на вулицях", - підсумували у Патрульній поліції.

Тим часом мотопатрульні можуть першими реагувати на ДТП із потерпілими. Завдяки мобільності вони, оминаючи затори, можуть:

"Щоб врятувати, допомогти чи припинити правопорушення", - наголосили у поліції.

Правоохоронці пояснили, що там, де не проїде службове авто, оперативно прибуде:

Зазначається, що зустріти патрульних на велосипедах, мотоциклах і конях відтепер можна:

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що відомо про перехід на нові світлофори з 1 травня - чому колір дозвільного сигналу світлофорів змінюється, що про це кажуть у поліції, чи планують в Україні позбутися всіх старих світлофорів, а також яким насправді є "нове зелене світло".

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