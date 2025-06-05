Полиция предупредила водителей о частом нарушении: за что точно выпишут штраф

Напомним, ранее мы рассказывали, что Кабинет министров внес изменения в Правила дорожного движения.

Согласно им, разрешение двигаться по полосам, предназначенным для общественного транспорта, получили водители некоторых других транспортных средств.

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