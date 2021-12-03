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Полиция Польши показала, как белорусские службы помогают мигрантам прорвать границу

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Польша, Пятница 03 декабря 2021 09:23
Полиция Польши показала, как белорусские службы помогают мигрантам прорвать границу Фото: белорусские силовики ослепляли польские службы на границе (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

В четверг вечером, 2 декабря, белорусские силовики ослепляли польские службы, которые охраняли границу, стробоскопами и лазерами. В это время мигранты пытались прорваться на территорию ЕС около Черемхи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Польши в Twitter.

"Вечером полицейские, вмешавшиеся в попытку пересечения границы между Опакой и Вулькой Тереховской, были ослеплены белорусскими офицерами стробоскопами и лазерами", - говорится в сообщении.

Представитель полиции Подлясья Томаш Крупа рассказал агентству РАР, что в четверг зафиксировали 19 попыток незаконного пересечения границы Польши мигрантами из Беларуси. Для пресечения попыток были задействованы около 80 правоохранителей, а также пограничники и солдаты.

Напомним, Польша за ноябрь зафиксировала около 9 тысяч попыток незаконного пересечения границы мигрантами со стороны Беларуси. За минувшие сутки таких случаев было почти 60.

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