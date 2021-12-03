Поліція Польщі показала, як білоруські служби допомагають мігрантам прорвати кордон
У четвер ввечері, 2 грудня, білоруські силовики засліплювали польські служби, які охороняли кордон, стробоскопами та лазерами. У цей час мігранти намагалися прорватися на територію ЄС біля Черемхи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Польщі у Twitter.
"Ввечері поліцейські, які втрутилися в спробу перетину кордону між Опакою та Вулькою Тереховською, були засліплені білоруськими офіцерами стробоскопами та лазерами", - йдеться у повідомленні.
Представник поліції Підлясся Томаш Крупа розповів агентству РАР, що у четвер зафіксували 19 спроб незаконного перетину кордону Польщі мігрантами з Білорусі. Для припинення спроб було задіяно близько 80 правоохоронців, а також прикордонники та солдати.
Wieczorem funkcjonariusze i żołnierze interweniujący w związku z próbą przekroczenia granicy pomiędzy Opaką i Wólką Terechowską, oślepiani byli przez białoruskich funkcjonariuszy światłem stroboskopowym i laserami. pic.twitter.com/3XXBiNTlVi— podlaska Policja (@podlaskaPolicja) December 3, 2021
Нагадаємо, Польща за листопад зафіксувала близько 9 тисяч спроб незаконного перетину кордону мігрантами з боку Білорусі. Минулої доби таких випадків було майже 60.