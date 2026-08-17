Поліція показала відео ДТП у центрі Києва, де авто влетіло в ресторан

Згідно із записами камер відеоспостереження, 36-річний водій BMW X3 виїжджав із другорядної дороги та проігнорував вимоги знаків "Дати дорогу" та "Рух праворуч". Через це він зіткнувся з автомобілем BMW X7, яким кермував 31-річний чоловік.

Від сильного удару позашляховик порушника втратив керування та вилетів на терасу ресторану. Серед відвідувачів ресторану та перехожих ніхто не постраждав.

Травми отримав лише керманич BMW X3. Його у задовільному стані госпіталізували, де також перевірять на вміст алкоголю в крові. Інший водій на момент аварії був тверезим.

Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини події, після чого дадуть їй правову кваліфікацію.

Що передувало

Нагадаємо, ДТП за участю двох автомобілів BMW сталася сьогодні близько 11:30 на вулиці Великій Васильківській. Від сильного удару одна з машин втратила керування, виїхала на територію літнього майданчика закладу та перекинулася.

За даними джерел РБК-Україна, на майданчик ресторану у центрі Києва влетів кримінальний авторитет Кирило Островський.