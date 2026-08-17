Поліція показала відео ДТП у центрі Києва, де авто влетіло в ресторан

У центрі Києва на вулиці Великій Васильківській сталася аварія за участю двох позашляховиків BMW. Унаслідок зіткнення одна з автівок вилетіла на літню терасу ресторану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву поліції Києва.
Згідно із записами камер відеоспостереження, 36-річний водій BMW X3 виїжджав із другорядної дороги та проігнорував вимоги знаків "Дати дорогу" та "Рух праворуч". Через це він зіткнувся з автомобілем BMW X7, яким кермував 31-річний чоловік.
Від сильного удару позашляховик порушника втратив керування та вилетів на терасу ресторану. Серед відвідувачів ресторану та перехожих ніхто не постраждав.
Травми отримав лише керманич BMW X3. Його у задовільному стані госпіталізували, де також перевірять на вміст алкоголю в крові. Інший водій на момент аварії був тверезим.
Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини події, після чого дадуть їй правову кваліфікацію.
Нагадаємо, ДТП за участю двох автомобілів BMW сталася сьогодні близько 11:30 на вулиці Великій Васильківській. Від сильного удару одна з машин втратила керування, виїхала на територію літнього майданчика закладу та перекинулася.
За даними джерел РБК-Україна, на майданчик ресторану у центрі Києва влетів кримінальний авторитет Кирило Островський.
Раніше смертельна ДТП сталася на Одещині на трасі Одеса-Миколаїв. Водій вантажного фургона виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з двома мікроавтобусами.
Унаслідок аварії загинули троє людей - водій фургона та двоє пасажирів одного з мікроавтобусів. Ще семеро осіб отримали травми та були госпіталізовані.