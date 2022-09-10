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Полиция показала процесс эвакуации под обстрелами из прифронтового Угледара (видео)

Фото: Полиция показала процесс эвакуации под обстрелами из прифронтового Угледара (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Во время эвакуации гражданского населения из прифронтового города Угледар снаряд попал позади эвакуационного автомобиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Национальной полиции Украины.

Полицейские доложили, что из Угледара удалось вывезти двух мужчин и двух женщин. Их на бронированном автомобиле довезли до безопасного места.

"Сбрасывают ракеты с человеческий рост. Нет воды, газа, света, пищи. За последние три месяца мы похудели на 13 кг", - рассказывает женщина.

В их девятиэтажке остались только две семьи, есть дети. Супруги планировали перезимовать в Угледаре, однако постоянные обстрелы заставили их покинуть родной дом.

Полицейские заявили, что через минуту после отъезда с точки эвакуации, российская армия ударила по этому месту.

Напомним, что из Святогорской Лавры недавно провели очередную эвакуацию.

Также Украина может объявить обязательную эвакуацию с территорий вокруг ЗАЭС.

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