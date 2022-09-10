Полиция показала процесс эвакуации под обстрелами из прифронтового Угледара (видео)

Полицейские доложили, что из Угледара удалось вывезти двух мужчин и двух женщин. Их на бронированном автомобиле довезли до безопасного места.

"Сбрасывают ракеты с человеческий рост. Нет воды, газа, света, пищи. За последние три месяца мы похудели на 13 кг", - рассказывает женщина.

В их девятиэтажке остались только две семьи, есть дети. Супруги планировали перезимовать в Угледаре, однако постоянные обстрелы заставили их покинуть родной дом.

Полицейские заявили, что через минуту после отъезда с точки эвакуации, российская армия ударила по этому месту.