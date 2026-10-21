Поліція показала перші хвилини після удару "Шахеда" по висотці у Києві (відео)

Атака на висотку у Києві

На місце влучання ворожого безпілотника у багатоповерхівку в Святошинському районі столиці негайно прибули:

бійці полку поліції особливого призначення № 1,

працівники Святошинського управління поліції та Управління поліції охорони.

"Не гаючи ані хвилини, правоохоронці взяли вогнегасники, розгорнули пожежні рукави й розпочали гасіння полум’я в охопленій вогнем квартирі", - йдеться у повідомленні.

Під час розбору завалів у приміщенні виявили тіла двох людей: 28-річного чоловіка та 30-річної жінки. Ще двоє містян дістали поранення, додали у поліції.

Правоохоронці продовжують: