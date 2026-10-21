Поліція показала перші хвилини після удару "Шахеда" по висотці у Києві (відео)

У поліції показали кадри перших хвилин після атаки російського реактивного дрона по 24-поверхівці у Києві. Правоохоронці допомагали гасити пожежу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Поліції Києва у Telegram.
На місце влучання ворожого безпілотника у багатоповерхівку в Святошинському районі столиці негайно прибули:
"Не гаючи ані хвилини, правоохоронці взяли вогнегасники, розгорнули пожежні рукави й розпочали гасіння полум’я в охопленій вогнем квартирі", - йдеться у повідомленні.
Під час розбору завалів у приміщенні виявили тіла двох людей: 28-річного чоловіка та 30-річної жінки. Ще двоє містян дістали поранення, додали у поліції.
Правоохоронці продовжують:
Раніше РБК-Україна писало, що у Києві вранці 21 жовтня окупанти атакували дроном 24-поверховий будинок у Святошинському районі.
Згодом стало відомо, що є жертви - у висотці загинули двоє людей.
Крім того, вночі у Києві ворог поцілив в об'єкт транспортної інфраструктури. На місці влучання спалахнула пожежа.