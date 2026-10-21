Полиция показала первые минуты после удара "Шахеда" по высотке в Киеве (видео)

Атака на высотку в Киеве

На место попадания вражеского беспилотника в многоэтажку в Святошинском районе столицы немедленно прибыли:

бойцы полка полиции особого назначения № 1,

работники Святошинского управления полиции и Управления полиции охраны

"Не теряя ни минуты, правоохранители взяли огнетушители, развернули пожарные рукава и приступили к тушению пламени в охваченной огнем квартире", - говорится в сообщении.

При разборе завалов в помещении обнаружили тела двух человек: 28-летнего мужчину и 30-летней женщины. Еще двое горожан получили ранения, добавили в полиции.

Правоохранители продолжают: