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Полиция показала первые минуты после удара "Шахеда" по высотке в Киеве (видео)

16:40 21.10.2026 Ср
1 мин
aimg Елена Бджола
Фото: разрушенная ударом РФ 24-этажка в Киеве (facebook.com/UA.KyivPolice)

В полиции показали кадры первых минут после атаки российского реактивного дрона по 24-этажке в Киеве. Правоохранители помогали тушить пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полиции Киева в Telegram.

Атака на высотку в Киеве

На место попадания вражеского беспилотника в многоэтажку в Святошинском районе столицы немедленно прибыли:

  • бойцы полка полиции особого назначения № 1,
  • работники Святошинского управления полиции и Управления полиции охраны

"Не теряя ни минуты, правоохранители взяли огнетушители, развернули пожарные рукава и приступили к тушению пламени в охваченной огнем квартире", - говорится в сообщении.

При разборе завалов в помещении обнаружили тела двух человек: 28-летнего мужчину и 30-летней женщины. Еще двое горожан получили ранения, добавили в полиции.

Правоохранители продолжают:

  • работать на месте вражеского удара,
  • фиксировать последствия военного преступления РФ,
  • помогать пострадавшим жителям.

Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве утром 21 октября оккупанты атаковали дроном 24-этажное здание в Святошинском районе.

Впоследствии стало известно, что есть жертвы - в высотке погибли два человека.

Кроме того, ночью в Киеве враг попал в объект транспортной инфраструктуры. На месте попадания вспыхнул пожар.

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