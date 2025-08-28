Поліція показала перші хвилини після удару РФ по Києву (відео)

Російські війська у ніч на 28 серпня завдали масованого комбінованого удару по Києву. Поліція показала перші хвилини після обстрілу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.
За його словами, патрульні одними з перших прибули на місце удару, щоб врятувати поранених. Надавали домедичну допомогу, евакуйовували травмованих до найближчих лікарень та карет швидкої, розбирали завали й допомагали людям дістатися безпечних місць.
Також слідкували за тим, аби спеціальна техніка безперешкодно дісталася до локацій.
Білошицький зазначив, що аварійно-рятувальні роботи тривають.
Нагадаємо, у ніч на 28 серпня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Київ. Росіяни атакували столицю "Шахедами", крилатими та балістичними ракетами, зокрема й "Кинджалами".
Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат зазначив, що це був один з наймасовіших обстрілів столиці.
Унаслідок нічної масованої атаки на Київ зафіксовано руйнування у всіх районах столиці. Це трапилося вперше від початку повномасштабної війни.
Зокрема, внаслідок удару у Дарницькому районі ракета влучила у п’ятиповерховий житловий будинок. Повністю зруйновано один із під’їздів, удар припав на рівень третього-четвертого поверху, що спричинило масштабні руйнування. Наразі відомо про 19 постраждалих.
Окрім того, під ударом країни-терориста опинилися дипломатичні установи. Зокрема, пошкоджено будівлю місії Європейського Союзу в Україні.
Детальніше про те, що наразі відомо про обстріл столиці 28 серпня - читайте у матеріалі РБК-Україна.