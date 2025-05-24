Поліція показала перші хвилини після атаки на Київ: відео з бодікам

Під час нічної атаки на Київ патрульні оперативно реагували, евакуювали людей і надавали допомогу постраждалим. Відео з місця подій показує масштаби руйнувань та роботу правоохоронців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.
Білошицький опублікував відео з натільних камер правоохоронців, на яких зафіксовано, що відбувається в перші хвилини після початку атаки на українську столицю.
"Перші хвилини після обстрілів Києва: над нічним містом продовжують літати смертоносні дрони та ракети - патрульні надають допомогу постраждалим у Дніпровському, Оболонському, Соломʼянському районах столиці", - пояснив він.
За його словами, правоохоронці спільно з рятувальниками оперативно прибули на місце події. Інспектори:
"Внаслідок атаки зруйновано житлові будинки та автомобілі, на жаль, є травмовані. Закликаємо не ігнорувати правила безпеки під час ворожих обстрілів та перебувати в укриттях", - підсумував він.
Нагадаємо, що увечері 23 травня українські військові зафіксували активність ворожих безпілотників, які прямували до столиці. Спершу в повітряному просторі над Київською областю було помічено дрони типу "Шахед", а згодом у Києві та області пролунали вибухи.
Атака в ніч на 24 травня стала однією з найбільш масштабних за останні місяці: Росія одночасно застосувала по Київській області балістичні ракети та дрони-камікадзе.
За даними Повітряних сил Збройних сил України, ворог випустив 14 ракет "Іскандер-М" і понад 250 ударних безпілотників.
В результаті обстрілів у столиці постраждали цивільні об'єкти - пошкоджені житлові будинки, школи та медичний заклад.
Детальніше про наслідки атаки, можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.
Водночас зауважимо, що міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі різко засудив цю атаку.
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