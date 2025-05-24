Полиция показала первые минуты после атаки на Киев: видео с бодикам

Билошицкий опубликовал видео с нательных камер правоохранителей, на которых зафиксировано, что происходит в первые минуты после начала атаки на украинскую столицу.

"Первые минуты после обстрелов Киева: над ночным городом продолжают летать смертоносные дроны и ракеты - патрульные оказывают помощь пострадавшим в Днепровском, Оболонском, Соломенском районах столицы", - пояснил он.

По его словам, правоохранители совместно со спасателями оперативно прибыли на место происшествия. Инспекторы:

эвакуировали людей в безопасное место,

оказывали необходимую помощь,

обеспечивали беспрепятственный подъезд спецтранспорта.

"В результате атаки разрушены жилые дома и автомобили, к сожалению, есть травмированные. Призываем не игнорировать правила безопасности во время вражеских обстрелов и находиться в укрытиях", - подытожил он.