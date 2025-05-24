Поліція показала перші хвилини після атаки на Київ: відео з бодікам

Під час нічної атаки на Київ патрульні оперативно реагували, евакуювали людей і надавали допомогу постраждалим. Відео з місця подій показує масштаби руйнувань та роботу правоохоронців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

Білошицький опублікував відео з натільних камер правоохоронців, на яких зафіксовано, що відбувається в перші хвилини після початку атаки на українську столицю.

"Перші хвилини після обстрілів Києва: над нічним містом продовжують літати смертоносні дрони та ракети - патрульні надають допомогу постраждалим у Дніпровському, Оболонському, Соломʼянському районах столиці", - пояснив він.

За його словами, правоохоронці спільно з рятувальниками оперативно прибули на місце події. Інспектори:

евакуювали людей до безпечного місця,

надавали необхідну допомогу,

забезпечували безперешкодний під’їзд спецтранспорту.

"Внаслідок атаки зруйновано житлові будинки та автомобілі, на жаль, є травмовані. Закликаємо не ігнорувати правила безпеки під час ворожих обстрілів та перебувати в укриттях", - підсумував він.