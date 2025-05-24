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Поліція показала перші хвилини після атаки на Київ: відео з бодікам

Київ, Субота 24 травня 2025 22:03
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Поліція показала перші хвилини після атаки на Київ: відео з бодікам Фото: поліція показала перші хвилини після атаки на Київ (t.me/tkachenkotymur)
Автор: Каріна Левицька

Під час нічної атаки на Київ патрульні оперативно реагували, евакуювали людей і надавали допомогу постраждалим. Відео з місця подій показує масштаби руйнувань та роботу правоохоронців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

Білошицький опублікував відео з натільних камер правоохоронців, на яких зафіксовано, що відбувається в перші хвилини після початку атаки на українську столицю.

"Перші хвилини після обстрілів Києва: над нічним містом продовжують літати смертоносні дрони та ракети - патрульні надають допомогу постраждалим у Дніпровському, Оболонському, Соломʼянському районах столиці", - пояснив він.

За його словами, правоохоронці спільно з рятувальниками оперативно прибули на місце події. Інспектори:

  • евакуювали людей до безпечного місця,
  • надавали необхідну допомогу,
  • забезпечували безперешкодний під’їзд спецтранспорту.

"Внаслідок атаки зруйновано житлові будинки та автомобілі, на жаль, є травмовані. Закликаємо не ігнорувати правила безпеки під час ворожих обстрілів та перебувати в укриттях", - підсумував він.

Атака на Київ

Нагадаємо, що увечері 23 травня українські військові зафіксували активність ворожих безпілотників, які прямували до столиці. Спершу в повітряному просторі над Київською областю було помічено дрони типу "Шахед", а згодом у Києві та області пролунали вибухи.

Атака в ніч на 24 травня стала однією з найбільш масштабних за останні місяці: Росія одночасно застосувала по Київській області балістичні ракети та дрони-камікадзе.

За даними Повітряних сил Збройних сил України, ворог випустив 14 ракет "Іскандер-М" і понад 250 ударних безпілотників.

В результаті обстрілів у столиці постраждали цивільні об'єкти - пошкоджені житлові будинки, школи та медичний заклад.

Детальніше про наслідки атаки, можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

Водночас зауважимо, що міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі різко засудив цю атаку.

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