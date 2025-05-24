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Полиция показала первые минуты после атаки на Киев: видео с бодикам

Киев, Суббота 24 мая 2025 22:03
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Полиция показала первые минуты после атаки на Киев: видео с бодикам Фото: полиция показала первые минуты после атаки на Киев (t.me/tkachenkotymur)
Автор: Карина Левицкая

Во время ночной атаки на Киев патрульные оперативно реагировали, эвакуировали людей и оказывали помощь пострадавшим. Видео с места событий показывает масштабы разрушений и работу правоохранителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого.

Билошицкий опубликовал видео с нательных камер правоохранителей, на которых зафиксировано, что происходит в первые минуты после начала атаки на украинскую столицу.

"Первые минуты после обстрелов Киева: над ночным городом продолжают летать смертоносные дроны и ракеты - патрульные оказывают помощь пострадавшим в Днепровском, Оболонском, Соломенском районах столицы", - пояснил он.

По его словам, правоохранители совместно со спасателями оперативно прибыли на место происшествия. Инспекторы:

  • эвакуировали людей в безопасное место,
  • оказывали необходимую помощь,
  • обеспечивали беспрепятственный подъезд спецтранспорта.

"В результате атаки разрушены жилые дома и автомобили, к сожалению, есть травмированные. Призываем не игнорировать правила безопасности во время вражеских обстрелов и находиться в укрытиях", - подытожил он.

Атака на Киев

Напомним, что вечером 23 мая украинские военные зафиксировали активность вражеских беспилотников, которые направлялись в столицу. Сначала в воздушном пространстве над Киевской областью были замечены дроны типа "Шахед", а затем в Киеве и области прогремели взрывы.

Атака в ночь на 24 мая стала одной из самых масштабных за последние месяцы: Россия одновременно применила по Киевской области баллистические ракеты и дроны-камикадзе.

По данным Воздушных сил Вооруженных сил Украины, враг выпустил 14 ракет "Искандер-М" и более 250 ударных беспилотников.

В результате обстрелов в столице пострадали гражданские объекты - повреждены жилые дома, школы и медицинское учреждение.

Подробнее о последствиях атаки, можно узнать в материале РБК-Украина.

В то же время заметим, что министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми резко осудил эту атаку.

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