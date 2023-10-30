UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Поліція показала перші хвилини після ракетного удару по Херсону

Ілюстративне фото: поліція показала перші хвилини після ракетного удару по Херсону (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російська окупаційна армія сьогодні вночі, 30 жовтня, обстріляла Херсон. Правоохоронці першими прибули на місце обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС.

На опублікованих кадрах можна почати, що правоохоронці оперативно прибули на місце обстрілу. Вони відразу почали допомагати місцевим з евакуацією. Також вони допомагали у ліквідації наслідків обстрілу.

"Поліцейські допомагали мешканцям евакуюватись із пошкодженого будинку та підручними засобами намагались загасити пожежу", - розповіли в МВС.

Обстріли Херсонської області

Зазначимо, що після деокупації правого берега Херсонської області росіяни постійно обстрілюють частину регіону з важкого озброєння, артилерії та авіації.

Зокрема, тільки сьогодні загарбники атакували маршрутний автобус у Херсоні, внаслідок чого семеро людей отримали поранення.

Пізніше стало відомо, що російські військові обстріляли кладовище у Кіндійці Херсонської області, внаслідок чого одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

Також сьогодні вночі загарбники знову атакували Херсон, внаслідок чого одна людина загинула, ще троє отримали поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХерсонМіністерство внутрішніх справ УкраїниВійна Росії проти України