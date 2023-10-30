Поліція показала перші хвилини після ракетного удару по Херсону

На опублікованих кадрах можна почати, що правоохоронці оперативно прибули на місце обстрілу. Вони відразу почали допомагати місцевим з евакуацією. Також вони допомагали у ліквідації наслідків обстрілу.

"Поліцейські допомагали мешканцям евакуюватись із пошкодженого будинку та підручними засобами намагались загасити пожежу", - розповіли в МВС.

Обстріли Херсонської області

Зазначимо, що після деокупації правого берега Херсонської області росіяни постійно обстрілюють частину регіону з важкого озброєння, артилерії та авіації.

Зокрема, тільки сьогодні загарбники атакували маршрутний автобус у Херсоні, внаслідок чого семеро людей отримали поранення.

Пізніше стало відомо, що російські військові обстріляли кладовище у Кіндійці Херсонської області, внаслідок чого одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

Також сьогодні вночі загарбники знову атакували Херсон, внаслідок чого одна людина загинула, ще троє отримали поранення.

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