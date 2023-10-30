Полиция показала первые минуты после ракетного удара по Херсону

На опубликованных кадрах можно начать, что стражи порядка оперативно прибыли на место обстрела. Они сразу же стали помогать местным с эвакуацией. Также они помогали в ликвидации последствий обстрелов.

"Полицейские помогали жителям эвакуироваться из поврежденного дома и подручными средствами пытались потушить пожар", – рассказали в МВД.

Обстрелы Херсонской области

Отметим, что после деоккупации правого берега Херсонской области россияне постоянно обстреливают часть региона тяжелого вооружения, артиллерии и авиации.

В частности, только сегодня захватчики атаковали маршрутный автобус в Херсоне, в результате чего семь человек получили ранения.

Позже стало известно, что российские военные обстреляли кладбище в Киндейке Херсонской области, в результате чего один человек погиб, еще один получил ранения.

Также сегодня ночью захватчики снова атаковали Херсон, в результате чего один человек погиб, еще трое получили ранения.

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