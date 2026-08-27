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Поліція показала перші фото наслідків нічної атаки РФ на Київ

09:22 27.08.2026 Чт
1 хв
На місцях працюють вибухотехніки та слідчо-оперативні групи
aimg Валерія Абабіна
Фото: Поліція фіксує наслідки атаки РФ (t.me/gunpKyiv)

Російські війська цієї ночі знову завдали удару по Києву. Пошкодження зафіксовано у чотирьох районах столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.

Поліція оприлюднила фото наслідків чергової нічної атаки РФ на Київ.

Цієї ночі російські війська знову атакували столицю. Пошкодження зафіксовано у Деснянському, Оболонському, Подільському та Шевченківському районах міста.

Фото: Поліція фіксує наслідки атаки РФ (t.me/gunpKyiv)

Унаслідок обстрілу пошкоджено житлові будівлі, автомобілі, приміщення гімназії та медичний заклад. Потерпілих немає.

На місцях працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та інші служби. Правоохоронці документують наслідки чергового воєнного злочину РФ проти мирного населення.

Нагадаємо, у ніч на 27 серпня через атаку РФ, в Києві зафіксували падіння уламків у Подільському та Шевченківському районах - уламки впали у дворі житлового будинку та на території навчального закладу.

Цієї ж ночі Росія атакувала й інші регіони: в Одесі пошкоджено школу, житловий будинок та інфраструктуру, а постраждалі є в Запоріжжі та Кривому Розі.

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Обстріл КиєваВійна в УкраїніНаціональна поліція