Поліція показала перші фото наслідків нічної атаки РФ на Київ

Нагадаємо, у ніч на 27 серпня через атаку РФ, в Києві зафіксували падіння уламків у Подільському та Шевченківському районах - уламки впали у дворі житлового будинку та на території навчального закладу.

Цієї ж ночі Росія атакувала й інші регіони: в Одесі пошкоджено школу, житловий будинок та інфраструктуру, а постраждалі є в Запоріжжі та Кривому Розі.