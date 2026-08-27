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У Києві уламки впали біля житлового будинку та на території школи: наслідки атаки

06:11 27.08.2026 Чт
1 хв
Наслідки фіксують одразу у двох районах столиці
aimg Катерина Коваль
У Києві уламки впали біля житлового будинку та на території школи: наслідки атаки Фото: рятувальники ДСНС вже прямують на місця влучань (facebook.com/DSNSKyiv)
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У ніч на 27 серпня в Києві зафіксували падіння уламків одразу у двох районах — Подільському та Шевченківському.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.

У Подільському районі уламки впали у дворі житлового будинку. Інформація про можливих постраждалих і масштаб пошкоджень наразі уточнюється.

Згодом стало відомо ще про одне влучання - у Шевченківському районі уламки впали на території навчального закладу.

Повітряна загроза в столиці досі триває, тож у КМВА закликали мешканців залишатися в укриттях до відбою тривоги.

Тієї ж ночі Росія атакувала Запоріжжя, Полтавщину та Кривий Ріг - у Запоріжжі поранено трьох людей, а в Кривому Розі влучання по промисловому підприємству травмувало ще двох.

Тоді ж у Києві пролунали вибухи - Повітряні сили попереджали про балістичну ракету, яка курсом з Чернігівщини прямувала на столицю.

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