У Києві уламки впали біля житлового будинку та на території школи: наслідки атаки

У ніч на 27 серпня в Києві зафіксували падіння уламків одразу у двох районах — Подільському та Шевченківському.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА .

Повітряна загроза в столиці досі триває, тож у КМВА закликали мешканців залишатися в укриттях до відбою тривоги.

Згодом стало відомо ще про одне влучання - у Шевченківському районі уламки впали на території навчального закладу.

У Подільському районі уламки впали у дворі житлового будинку. Інформація про можливих постраждалих і масштаб пошкоджень наразі уточнюється.

Тієї ж ночі Росія атакувала Запоріжжя, Полтавщину та Кривий Ріг - у Запоріжжі поранено трьох людей, а в Кривому Розі влучання по промисловому підприємству травмувало ще двох.

Тоді ж у Києві пролунали вибухи - Повітряні сили попереджали про балістичну ракету, яка курсом з Чернігівщини прямувала на столицю.