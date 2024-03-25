UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зруйнований будинок та розбір завалів. Що відбувається на Печерську після удару по Києву (фоторепортаж)

Фото: з'явились фото наслідків обстрілу Києва 25 березня Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Віталій Носач, Наталія Гурковська

У екстрених службах показали фото наслідків атаки Києва 25 березня. РФ атакувала столицю втретє за останні п'ять днів, використавши балістику.

РБК-Україна публікує фото наслідків обстрілу столиці.

Зокрема, через падіння уламків у Печерському районі зруйновано будинок. Наразі відбувається розбір завалів.

Кореспондент РБК-Україна побував на місці події.

 

Фоторепортаж з місця обстрілу Києва балістикою 25 березня (Віталій Носач, РБК-Україна)

Крім того, як зазначили в МВС України, в результаті атаки РФ зафіксовано падіння уламків у Солом'янському та Дарницькому районах столиці. В  останньому, за інформацією ДСНС України, є пошкодження приватного будинку.

Як додали рятувальники, у Голосіївському, Дніпровському та Солом'янському районах попередньо відбулося падіння уламків, без потерпілих. Наразі рятувальники обстежують території.

"У Голосіївському районі у лісосмузі виявлено уламки ракети", - зазначили у відомстві.

 

Наслідки обстрілу Києва 25 березня (t.me/dsns_telegram, t.me/mvs_ukraine)

Ракетний удар по Києву

Близько 10:30 25 березня в частині регіонів України було оголошено повітряну тривогу, у тому числі в Києві та області. У Повітряних силах попереджали про загрозу балістики. Майже одразу у Києві прогриміли вибухи.

Обломки ракет впали в кількох районах столиці. Зокрема, внаслідок ракетної атаки пошкоджено багатоповерховий будинок у Печерському районі. На даний момент відомо про п'ятьох постраждалих внаслідок атаки окупантів на Київ.

Згодом стало відомо, що РФ вдарила по Києву двома балістичними ракетами, які запустила з території тимчасово окупованого Криму. Їх вдалося збити. Детальніше про наслідки атаки – у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївВибухи