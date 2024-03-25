Разрушенный дом и разбор завалов. Что происходит на Печерске после удара по Киеву (фоторепортаж)

В частности, из-за падения обломков в Печерском районе разрушен дом. Сейчас происходит разбор завалов.

Корреспондент РБК-Украина побывал на месте происшествия.

Фоторепортаж с места обстрела Киева баллистикой 25 марта (Виталий Носач, РБК-Украина)

Кроме того, как отметили в МВД Украины, в результате атаки РФ зафиксировано падение обломков в Соломенском и Дарницком районах столицы, где, по информации ГСЧС Украины, есть повреждения частного дома.

Как добавили спасатели, в Голосеевском, Днепровском и Соломенском районах предварительно произошло падение обломков, без пострадавших. В настоящее время спасатели обследуют территории.

"В Голосеевском районе в лесополосе обнаружены обломки ракеты", - уточнили в ведомстве.

Последствия обстрела Киева 25 марта (t.me/dsns_telegram, t.me/mvs_ukraine)

Президент Украины Владимир Зеленский уже отреагировал на атаку Киева баллистикой. Он также показал фото последствий удара, поблагодарив спасателей ГСЧС Украины, полицию, коммунальщиков и всех привлеченных служб, которые в это утро ликвидируют последствия российской атаки против Киева.

Фото последствий атаки по Киеву 25 марта (t.me/V_Zelenskiy_official)

Сейчас на местах падений обломков ракет и их попадания работают спасатели и правоохранители.

Как уточнили в Киевской облпрокуратуре, по предварительной информации, семь человек пострадали, в том числе 16-летняя девушка.

По предварительным данным, в результате ракетного удара:

в Печерском районе зафиксировано попадание в нежилое здание, под завалами могут находиться люди, в соседних домах выбиты окна и повреждены автомобили;

в Соломенском районе зафиксировано попадание в здание

и обнаружены обломки ракеты во дворе жилого дома;

в Дарницком районе зафиксировано падение обломков во двор частного дома.

Фото последствий атаки по Киеву 25 марта (t.me/kyiv_pro_office)