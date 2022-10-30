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Поліція показала фото наслідків нічного обстрілу Нікополя

Фото: поліція показала фото наслідків нічного обстрілу Нікополя (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Окупанти сьогодні вночі, 30 жовтня, вкотре обстріляли зі ствольної артилерії житлові квартали Нікополя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.

Внаслідок обстрілу пошкоджено один багатоповерховий та дев'ять приватних будинків, господарські споруди, гаражі, газопроводи. У будинках вилетіли вікна, уламками пошкоджені фасади та покрівля. Пошкоджено будівлю та транспорт комунального підприємства міста.

Вранці о 08:16 ворог обстріляв житловий квартал Марганця з реактивних систем залпового вогню. Снарядами пошкоджено п'ять багатоповерхівок та автомобілі. Осколками поранено жінку. Наразі на місцях влучення правоохоронці збирають речові докази.

Раніше ми писали, що вранці у неділю, 30 жовтня, росіяни знову обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області.

Також повідомлялося, що раніше окупанти жорстоко обстріляли Нікополь "Градами" та "Шахедами". Внаслідок атак були пошкоджені будинки, автомобілі, харчове підприємство та водопровід.

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НікопольДніпропетровська областьОбстрілВійська РФВторгнення Росії до України