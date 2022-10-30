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Полиция показала фото последствий ночного обстрела Никополя

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Никополь, Воскресенье 30 октября 2022 16:38
Полиция показала фото последствий ночного обстрела Никополя Фото: полиция показала фото последствий ночного обстрела Никополя (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Оккупанты сегодня ночью, 30 октября, в очередной раз обстреляли из ствольной артиллерии жилые кварталы Никополя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Никопольской РВА Евгения Евтушенко.

В результате обстрела поврежден один многоэтажный и девять частных домов, хозяйственные постройки, гаражи, газопроводы. В домах вылетели окна, осколками повреждены фасады и кровля. Повреждены здание и транспорт коммунального предприятия города.

Полиция показала фото последствий ночного обстрела НикополяУтром, в 08:16, враг обстрелял жилой квартал Марганца из реактивных систем залпового огня. Снарядами повреждено пять многоэтажек и автомобили. Осколками ранено женщину. Сейчас на местах попадания правоохранители собирают вещественные доказательства.

Полиция показала фото последствий ночного обстрела НикополяПолиция показала фото последствий ночного обстрела Никополя

Ранее мы писали, что утром в воскресенье, 30 октября, россияне снова обстреляли Никопольский район Днепропетровской области.

Также сообщалось, что ранее оккупанты жестоко обстреляли Никополь "Градами" и "Шахедами". В результате атак были повреждены дома, автомобили, пищевое предприятие и водопровод.

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