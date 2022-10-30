Полиция показала фото последствий ночного обстрела Никополя
Оккупанты сегодня ночью, 30 октября, в очередной раз обстреляли из ствольной артиллерии жилые кварталы Никополя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Никопольской РВА Евгения Евтушенко.
В результате обстрела поврежден один многоэтажный и девять частных домов, хозяйственные постройки, гаражи, газопроводы. В домах вылетели окна, осколками повреждены фасады и кровля. Повреждены здание и транспорт коммунального предприятия города.
Утром, в 08:16, враг обстрелял жилой квартал Марганца из реактивных систем залпового огня. Снарядами повреждено пять многоэтажек и автомобили. Осколками ранено женщину. Сейчас на местах попадания правоохранители собирают вещественные доказательства.
Ранее мы писали, что утром в воскресенье, 30 октября, россияне снова обстреляли Никопольский район Днепропетровской области.
Также сообщалось, что ранее оккупанты жестоко обстреляли Никополь "Градами" и "Шахедами". В результате атак были повреждены дома, автомобили, пищевое предприятие и водопровод.
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