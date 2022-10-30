Полиция показала фото последствий ночного обстрела Никополя

Оккупанты сегодня ночью, 30 октября, в очередной раз обстреляли из ствольной артиллерии жилые кварталы Никополя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Никопольской РВА Евгения Евтушенко.

В результате обстрела поврежден один многоэтажный и девять частных домов, хозяйственные постройки, гаражи, газопроводы. В домах вылетели окна, осколками повреждены фасады и кровля. Повреждены здание и транспорт коммунального предприятия города.

Утром, в 08:16, враг обстрелял жилой квартал Марганца из реактивных систем залпового огня. Снарядами повреждено пять многоэтажек и автомобили. Осколками ранено женщину. Сейчас на местах попадания правоохранители собирают вещественные доказательства.