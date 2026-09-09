Поліція показала багатоповерхівку в Києві, по якій був прямий "прильот" дрона

Нагадуємо, 9 вересня російський дрон влучив у дев'ятиповерховий житловий будинок у Дніпровському районі Києва. Внаслідок удару в будинку виникла пожежа.

Цього ж дня внаслідок атаки російських дронів у Києві спалахнули пожежі в кількох районах міста. За попередніми даними, у Дніпровському районі один із дронів влучив у складське приміщення.

Також вранці російський дрон влучив у 22-поверховий житловий будинок у Дарницькому районі. На рівні 12-го поверху виникла пожежа.