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Поліція показала багатоповерхівку в Києві, по якій був прямий "прильот" дрона

18:38 09.09.2026 Ср
2 хв
Російський безпілотник влучив у будинок, де після удару спалахнула пожежа
aimg Марія Науменко
Фото: рятувальники ДСНС у Києві (facebook.com/DSNSKyiv)

Російські війська вдень 9 вересня атакували дев'ятиповерхівку в Києві. Поліція показала наслідки прямого влучання дрона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.

Унаслідок ворожої атаки пошкоджено дев'ятиповерховий житловий будинок у Дніпровському районі Києва. Російський безпілотник влучив безпосередньо у будівлю, після чого там спалахнула пожежа.

На місці працюють поліцейські, рятувальники ДСНС, медики та інші екстрені служби.

За даними правоохоронців, вогонь охопив приміщення з першого по четвертий поверх дев'ятиповерхівки.

Внаслідок удару загинула 70-річна мешканка будинку. Ще четверо людей отримали поранення. Серед них 74-річна жінка, 69-річний чоловік, а також двоє неповнолітніх - 16-річна дівчина та 15-річний хлопець.

Фото: рятувальники та поліцейські евакуюють постраждалу після ворожої атаки (t.me/mvs_ukraine)

Фото: наслідки ворожої атаки на Київ та евакуація мешканців із пошкодженого будинку (t.me/mvs_ukraine)

Екстрені служби продовжують працювати на місці удару. Правоохоронці документують наслідки російської атаки, а інформація щодо кількості потерпілих уточнюється.

Нагадуємо, 9 вересня російський дрон влучив у дев'ятиповерховий житловий будинок у Дніпровському районі Києва. Внаслідок удару в будинку виникла пожежа.

Цього ж дня внаслідок атаки російських дронів у Києві спалахнули пожежі в кількох районах міста. За попередніми даними, у Дніпровському районі один із дронів влучив у складське приміщення.

Також вранці російський дрон влучив у 22-поверховий житловий будинок у Дарницькому районі. На рівні 12-го поверху виникла пожежа.

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КиївРосійська ФедераціяУкраїнаДрони