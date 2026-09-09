Полиция показала многоэтажку в Киеве, по которой был прямой "прилет" дрона

В результате вражеской атаки поврежден девятиэтажный жилой дом в Днепровском районе Киева. Российский беспилотник попал прямо в здание, после чего там вспыхнул пожар.

На месте работают полицейские, спасатели ГСЧС, медики и другие экстренные службы.

По данным правоохранителей, огонь охватил помещение с первого по четвертый этаж девятиэтажки.

В результате удара погибла 70-летняя жительница дома. Еще четыре человека получили ранения. Среди них 74-летняя женщина, 69-летний мужчина, а также двое несовершеннолетних – 16-летняя девушка и 15-летний парень.

Фото: спасатели и полицейские эвакуируют пострадавшую после вражеской атаки (t.me/mvs_ukraine)

Фото: последствия вражеской атаки на Киев и эвакуация жителей из поврежденного дома (t.me/mvs_ukraine)

Экстренные службы продолжают работать на месте удара. Правоохранители документируют последствия российской атаки, а информация о количестве пострадавших уточняется.