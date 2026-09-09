Полиция показала многоэтажку в Киеве, по которой был прямой "прилет" дрона

Российские войска днем 9 сентября атаковали девятиэтажку в Киеве. Полиция показала последствия прямого попадания дрона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.
В результате вражеской атаки поврежден девятиэтажный жилой дом в Днепровском районе Киева. Российский беспилотник попал прямо в здание, после чего там вспыхнул пожар.
На месте работают полицейские, спасатели ГСЧС, медики и другие экстренные службы.
По данным правоохранителей, огонь охватил помещение с первого по четвертый этаж девятиэтажки.
В результате удара погибла 70-летняя жительница дома. Еще четыре человека получили ранения. Среди них 74-летняя женщина, 69-летний мужчина, а также двое несовершеннолетних – 16-летняя девушка и 15-летний парень.
Экстренные службы продолжают работать на месте удара. Правоохранители документируют последствия российской атаки, а информация о количестве пострадавших уточняется.
Напомним, 9 сентября российский дрон попал в девятиэтажный жилой дом в Днепровском районе Киева. В результате удара в доме возник пожар.
В этот же день в результате атаки российских дронов в Киеве вспыхнули пожары в нескольких районах города. По предварительным данным, в Днепровском районе один из дронов попал в складское помещение.
Также утром российский дрон попал в 22-этажный жилой дом в Дарницком районе. На уровне 12 этажа возник пожар.