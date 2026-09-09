RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Полиция показала многоэтажку в Киеве, по которой был прямой "прилет" дрона

18:38 09.09.2026 Ср
2 мин
Российский беспилотник попал в дом, где после удара вспыхнул пожар
aimg Мария Науменко
Фото: спасатели ГСЧС в Киеве (facebook.com/DSNSKyiv)

Российские войска днем 9 сентября атаковали девятиэтажку в Киеве. Полиция показала последствия прямого попадания дрона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

В результате вражеской атаки поврежден девятиэтажный жилой дом в Днепровском районе Киева. Российский беспилотник попал прямо в здание, после чего там вспыхнул пожар.

На месте работают полицейские, спасатели ГСЧС, медики и другие экстренные службы.

По данным правоохранителей, огонь охватил помещение с первого по четвертый этаж девятиэтажки.

В результате удара погибла 70-летняя жительница дома. Еще четыре человека получили ранения. Среди них 74-летняя женщина, 69-летний мужчина, а также двое несовершеннолетних – 16-летняя девушка и 15-летний парень.

Фото: спасатели и полицейские эвакуируют пострадавшую после вражеской атаки (t.me/mvs_ukraine)

Фото: последствия вражеской атаки на Киев и эвакуация жителей из поврежденного дома (t.me/mvs_ukraine)

Экстренные службы продолжают работать на месте удара. Правоохранители документируют последствия российской атаки, а информация о количестве пострадавших уточняется.

Напомним, 9 сентября российский дрон попал в девятиэтажный жилой дом в Днепровском районе Киева. В результате удара в доме возник пожар.

В этот же день в результате атаки российских дронов в Киеве вспыхнули пожары в нескольких районах города. По предварительным данным, в Днепровском районе один из дронов попал в складское помещение.

Также утром российский дрон попал в 22-этажный жилой дом в Дарницком районе. На уровне 12 этажа возник пожар.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
КиевРоссийская ФедерацияУкраинаДрони