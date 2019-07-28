Полиция перешла на усиленный режим из-за крестного хода ПЦУ

Фото: митрополит Епифаний (РБК-Украина)

В местах проведения мероприятия установлены фильтрационные пункты

Полиция перешла на усиленный режим работы в связи с проведением первого крестного хода Православной церкви Украины (ПЦУ) в Киеве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Как сообщается, подразделения патрульной полиции, Национальной гвардии и спасателей заступили на охрану общественного порядка во время крестного хода ПЦУ, который состоится сегодня, 28 июля, в центре Киева.

"Для мгновенного реагирования на возможные правонарушения созданы дополнительные следственно-оперативные группы, дежурят взрывотехники и кинологи со служебными собаками", - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что в местах проведения мероприятия установлены фильтрационные пункты, на которых правоохранители осуществляют поверхностный осмотр участников крестного хода ПЦУ.

"Безопасность граждан - превыше всего. Именно поэтому созданы соответствующие фильтрационные пункты, на которых полицейские осуществляют поверхностный осмотр участников шествия. Просим всех с пониманием отнестись к этим превентивным мерам", - подчеркнул начальник столичной полиции Андрей Крищенко.

Фото: литургия ПЦУ при участии митрополита Епифания (РБК-Украина)

Отметим, что сегодня, 28 июля, Православная церковь Украины проведет свой первый крестный ход к 1031-летия крещения Киевской Руси. Возглавит крестный ход предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний. Шествие начнется в 10:30 от Софии Киевской через Владимирский проезд, Михайловскую площадь и улицу Трехсвятительскую к парку Владимирская горка.

Добавим, что в субботу, 27 июля, в Киеве состоялся крестный ход Украинской православной церкви Московского патриархата. По данным полиции, участие в крестном ходе УПЦ МП приняли около 30 тысяч верующих.