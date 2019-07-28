Первый Крестный ход ПЦУ: главное

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Крестный ход возглавит митрополит ПЦУ Епифаний

Крестный ход ПЦУ проходит в Киеве 28 июля, в День крещения Руси. Все подробности мероприятия, что происходит в столице, а также фото и видео шествия паломников - на РБК-Украина.

Первый Крестный ход ПЦУ: программа мероприятий

Православный Крестный ход традиционно приурочен к празднику Крещения Руси. В 2019 году отмечается 1031-я годовщина великого события для верующих.

Традиция крестных ходов началась еще с истоков христианства, а первым считают ход киевлян к реке Почайне, где князь Владимир совершил массовое крещение.

Фото: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine

Для Православной церкви Украины Крестный ход станет первым после получения автокефалии. Празднование начнется 28 июля в 08:30 с Божественной литургии в Софийском соборе. Проведет службу митрополит ПЦУ Епифаний.

С 10:30 паломники пройдут Крестным ходом от храма Софии Киевской до памятника князю Владимиру по такому маршруту: Софийский Собор - Владимирский проезд - улица Трехсвятительская - парк Владимирская горка. Шествие завершится молебном у памятника Владимиру Крестителю.

По случаю празднования Крещения Руси Вселенский патриарх Варфоломей благословил передачу ПЦУ мощей апостола Андрея Первозванного, части Древа Креста Господнего и освященной воды Влахерненского храма Богородицы. Эти святыни будут находиться в Софии Киевской во время литургии, а затем их пронесут Крестным ходом на Владимирскую горку.

Где ограничат движение транспорта

В связи с проведением Крестного хода ПЦУ, 28 июля в Киеве перекроют движение всех видов транспорта по Владимирскому проезду (от Софийской до Михайловской площади). Ограничительные меры будут действовать с 11:00 до 13:30.

Безопасность мероприятия в столице будут обеспечивать все подразделения полиции, а также полиция диалога, взрывотехники, кинологи, спецназовцы. В пресс-службе Национальной полиции сообщили, что во время Крестного хода в этом году ожидается около 20 тыс. участников.

Как отмечают День крещения Руси в УПЦ и УПЦ КП

Крестный ход к празднику проводят также Украинская православная церковь (Московского патриархата) и Украинская православная церковь Киевского патриархата.

Торжественное шествие паломников УПЦ МП от Владимирской горки до Киево-Печерской лавры состоялось днем 27 июля. После чего началось всенощное бдение, а 28 июля в 09:00 запланирована литургия митрополита УПЦ Онуфрия у Успенского собора Киево-Печерской Лавры.

УПЦ КП проведет литургию и Крестный ход 28 июля на территории Владимирского собора. Службу в 07:00 и в 10:00 проведет Патриарх Киевский Филарет, а в 12:00 верующие пройдут Крестным ходом вокруг храма.

Как проходил Крестный ход в прошлом году

1030-ю годовщину крещения Руси отметили без серьезных происшествий. Порядок обеспечивало 5 тыс. полицейских, несколько улиц столицы было перекрыто.

Фото: Крестный ход в 2018 году (РБК-Украина)

Крестный ход УПЦ КП начался 28 июля 2018 года с молитвы за единую поместную Православную церковь. Затем паломники прошли от Владимирского кафедрального собора до Владимирской горки. В торжествах УПЦ КП принимал участие Петр Порошенко.

Украинская православная церковь Московского патриархата провела Крестный ход от Владимирской горки до Киево-Печерской Лавры днем ранее (27 июля 2018 года). Во время шествия правоохранители задержали нескольких человек, которые пытались помешать движению колонны верующих.