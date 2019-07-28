Поліція перейшла на посилений режим через хресну ходу ПЦУ

Фото: митрополит Епіфаній (РБК-Україна)

В місцях проведення заходу встановлені фільтраційні пункти

Поліція перейшла на посилений режим роботи у зв'язку з проведенням першої хресної ходи Православної церкви України (ПЦУ) в Києві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу столичної поліції.

Як повідомляється, підрозділи патрульної поліції, Національної гвардії та рятувальників заступили на охорону громадського порядку під час хресної ходи ПЦУ, яка відбудеться сьогодні, 28 липня, в центрі Києва.

"Для миттєвого реагування на можливі правопорушення створено додаткові слідчо-оперативні групи, чергують вибухотехніки та кінологи зі службовими собаками", - розповіли у відомстві.

Зазначається, що в місцях проведення заходу встановлені фільтраційні пункти, на яких правоохоронці здійснюють поверхневий огляд учасників хресної ходи ПЦУ.

"Безпека громадян - понад усе. Саме тому створені відповідні фільтраційні пункти, на яких поліцейські здійснюють поверхневий огляд учасників ходи. Просимо усіх з розумінням поставитися до цих превентивних заходів", - наголосив начальник столичної поліції Андрій Крищенко.

Фото: літургія ПЦУ за участі митрополита Епіфанія (РБК-Україна)

Зазначимо, що сьогодні, 28 липня, Православна церква України проведе свою першу хресну ходу до 1031-річчя хрещення Київської Русі. Очолить хресну ходу предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній. Хода розпочнеться о 10:30 від Софії Київської через Володимирський проїзд, Михайлівську площу, вулицю Трьохсвятительську до парку Володимирська гірка.

Додамо, що у суботу, 27 липня, у Києві відбулася хресна хода Української православної церкви Московського патріархату. За даними поліції, участь в хресній ході УПЦ МП взяли близько 30 тисяч вірян.