Полиция перешла на усиленный режим работы из-за акций в Киеве

Правоохранители совместно с бойцами Национальной гвардии Украины в достаточном количестве несут службу в усиленном режиме в связи с акциями в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Сообщается, наряды полиции патрулируют в усиленном режиме улицы столицы и места скопления граждан.

"Для мгновенного реагирования на возможные изменения оперативной обстановки созданы группы быстрого реагирования и дежурят усиленные следственно-оперативные группы", - добавили в пресс-службе.

В ситуационном центре столичного главка полицейские осуществляют постоянный мониторинг и контроль за ситуацией во время проведения мероприятий для надлежащего реагирования.

Отметим, что в Киеве начался марш Украинской повстанческой армии. Движение участники марша начали от памятника Тарасу Шевченко. В марше принимают участие тысячи людей.

РБК-Украина писало, что в связи с мероприятиями ко Дню защитника Украины в Киеве перекроют движение транспорта на участках от парка Шевченко до ул. Банковая и от парка Шевченко до улицы Грушевского.

Сегодня у здания Министерства иностранных дел прошла акция в поддержку украинского военного Виталия Маркива, которого в Италии приговорили к 24 годам тюрьмы.