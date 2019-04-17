ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Полиция переходит на усиленный режим работы

Новости » Общество    17.04.2019 - 13:18
Полиция переходит на усиленный режим работы
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Всего к обеспечению правопорядка и безопасности во время второго тура выборов запланировано привлечь почти 72,4 тыс. полицейских

В четверг, 18 апреля, правоохранители переходят на усиленный режим работы перед вторым туром президентских выборов 2019. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Всего к обеспечению правопорядка и безопасности во время второго тура выборов запланировано привлечь почти 72,4 тыс. полицейских.

"На охрану окружных и участковых избирательных комиссий будет задействовано чуть больше 50 тыс. полицейских. К обеспечению правопорядка на улицах привлекут почти 11 тыс. правоохранителей. Остальные полицейских будут работать в составе следственно-оперативных групп, в взрывотехнических подразделениях и привлекаться к резерву", - заявил заместитель председателя Нацполіції Александр Фацевич.

Ранее сообщалось, что Национальная полиция усилила охрану кандидата Владимира Зеленского перед вторым туром выборов президента Украины. Как отметил глава МВД, Зеленского охраняли еще с первого тура, а после его выхода во второй тур была усилена.

Кроме того, РБК-Украина писало, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что правоохранители перед вторым туром выборов в Украине продолжают фиксировать подкуп избирателей. Позже стало известно, что полиция вызвала на допрос народного депутата Сергея Березнека за обнаружения факта подкупа избирателей.

Порошенко отрицает вероятность срыва выборов В Кировоградской обл. не хватает членов УИК для проведения выборов
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины полициявыборы 2019
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь