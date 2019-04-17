ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Поліція переходить на посилений режим роботи перед другим туром виборів

Новини » Суспільство    17.04.2019 - 13:18
Поліція переходить на посилений режим роботи перед другим туром виборів
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Всього до забезпечення правопорядку та безпеки під час другого туру виборів заплановано залучити майже 72,4 тис. поліцейських

У четвер, 18 квітня, правоохоронці переходять на посилений режим роботи перед другим туром президентських виборів 2019. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Національної поліції України.

Всього до забезпечення правопорядку та безпеки під час другого туру виборів заплановано залучити майже 72,4 тис. поліцейських. 

"На охорону окружних та дільничних виборчих комісій буде задіяно трохи більше 50 тис. поліцейських. До забезпечення правопорядку на вулицях залучать майже 11 тис. правоохоронців. Решта поліцейських працюватимуть у складі слідчо-оперативних груп, у вибохотехнічних підрозділах та залучатимуться до резерву", - заявив заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич.

Раніше повідомлялося, що Національна поліція посилила охорону кандидата Володимира Зеленського перед другим туром виборів президента України. Як зазначив голова МВС, Зеленського охороняли ще з першого туру, а після його виходу в другий тур була посилена.

Крім того, РБК-Україна писало, що міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що правоохоронці перед другим туром виборів в Україні продовжують фіксувати підкуп виборців. Пізніше стало відомо, що поліція викликала на допит народного депутата Сергія Березнека через виявлення факту підкупу виборців.

Порошенко заперечив ймовірність зриву виборів У Кіровоградській обл. не вистачає членів ДВК для проведення виборів
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України полициявыборы 2019
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся