Количество погибших во время протестов во Франции возросло до 7

Фото: протесты во Франции (twitter.com/JLMelenchon)

Инцидент произошел во французском городке Эркелинне

Количество погибших во время протестов движения "желтых жилетов" во Франции возросло до 7 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Как сообщается, инцидент произошел во французском городке Эркелинне, что у французско-бельгийской границы. Мужчина попал под грузовик, который въехал в установленные "желтыми жилетками" заградительные барьеры.

Напомним, ранее сообщалось, что количество погибших во время протестов движения "желтых жилетов" во Франции возросло до 6. Летальный случай произошел на автодороге на выезде из города Авиньон на юге Франции. Мужчина был сбит грузовиком, водителем которого был гражданин Польши.

Добавим, что в субботу, 15 декабря, в Париже (Франция) в ходе акций протеста "желтых жилетов" были задержаны 120 человек, из них 86 взяты под стражу.

Как известно, из-за протестов президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник, 10 декабря, объявил чрезвычайное экономическое положение в стране.