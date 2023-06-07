UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Поліція отримала три звернення щодо зниклих безвісти в зоні підтоплень у Херсонській області

Фото: поліція отримала три звернення щодо зниклих безвісти в зоні підтоплень у Херсонській області (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Правоохоронці отримали вже три звернення щодо зниклих безвісти людей в зоні підтоплень у Херсонській області після підриву Каховської ГЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра внутрішніх справ Леоніда Тимченка.

"Станом на ранок ми отримали три виклики на лінію 102 щодо осіб, які зникли за особливих обставин в Херсонській області", - сказав він.

Тимченко також розповів, що потрібно робити родичам, чиї рідні зникли чи не виходять на зв'язок.

  • Слід звертатися до Нацполіції за номером 102, щоб надати дані стосовно осіб, які зникли безвісти за особливих обставин.
  • Після цього Нацполіція, використовуючи усі засоби, здійснює пошук осіб.

При цьому в МВС радять українцям, рідні яких перебувають в зоні катастрофи, одразу звертатися до правоохоронців.

Підрив Каховської ГЕС

Вночі 6 червня росіяни підірвали Каховську ГЕС, вона повністю зруйнована та не підлягає відновленню.

Через підрив дамби вода почала наповнювати правий та лівий берег Херсонської області, є загроза затоплення для 80 населених пунктів.

Більше про наслідки техногенної катастрофи у Херсонській області читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство внутрішніх справ Україниполиция