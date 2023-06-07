Поліція отримала три звернення щодо зниклих безвісти в зоні підтоплень у Херсонській області

"Станом на ранок ми отримали три виклики на лінію 102 щодо осіб, які зникли за особливих обставин в Херсонській області", - сказав він.

Тимченко також розповів, що потрібно робити родичам, чиї рідні зникли чи не виходять на зв'язок.

Слід звертатися до Нацполіції за номером 102, щоб надати дані стосовно осіб, які зникли безвісти за особливих обставин.

Після цього Нацполіція, використовуючи усі засоби, здійснює пошук осіб.

При цьому в МВС радять українцям, рідні яких перебувають в зоні катастрофи, одразу звертатися до правоохоронців.

Підрив Каховської ГЕС

Вночі 6 червня росіяни підірвали Каховську ГЕС, вона повністю зруйнована та не підлягає відновленню.

Через підрив дамби вода почала наповнювати правий та лівий берег Херсонської області, є загроза затоплення для 80 населених пунктів.

Більше про наслідки техногенної катастрофи у Херсонській області читайте у матеріалі РБК-Україна.

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