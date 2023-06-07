Полиция получила три обращения о пропавших без вести в зоне подтоплений в Херсонской области

"По состоянию на утро мы получили три вызова на линию 102 в отношении лиц, пропавших при особых обстоятельствах в Херсонской области", - сказал он.

Тимченко также рассказал, что нужно делать родственникам, чьи родственники исчезли или не выходят на связь.

Следует обращаться в Нацполицию по номеру 102, чтобы предоставить данные по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах.

После этого Нацполиция, используя все средства, производит поиск лиц.

При этом в МВД советуют украинцам, родственники которых находятся в зоне катастрофы, сразу обращаться в полицию.

Подрыв Каховской ГЭС

Ночью 6 июня россияне подорвали Каховскую ГЭС, она полностью разрушена и не подлежит восстановлению.

Из-за подрыва дамбы вода начала наполнять правый и левый берег Херсонской области, есть угроза затопления для 80 населенных пунктов.

Больше о последствиях техногенной катастрофы в Херсонской области читайте в материале РБК-Украина.

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