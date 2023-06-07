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Полиция получила три обращения о пропавших без вести в зоне подтоплений в Херсонской области

Фото: полиция получила три обращения о пропавших без вести в зоне подтоплений в Херсонской области (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Елизавета Драбкина

Правоохранители получили уже три обращения по поводу пропавших без вести людей в зоне подтоплений в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра внутренних дел Леонида Тимченко.

"По состоянию на утро мы получили три вызова на линию 102 в отношении лиц, пропавших при особых обстоятельствах в Херсонской области", - сказал он.

Тимченко также рассказал, что нужно делать родственникам, чьи родственники исчезли или не выходят на связь.

  • Следует обращаться в Нацполицию по номеру 102, чтобы предоставить данные по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах.
  • После этого Нацполиция, используя все средства, производит поиск лиц.

При этом в МВД советуют украинцам, родственники которых находятся в зоне катастрофы, сразу обращаться в полицию.

Подрыв Каховской ГЭС

Ночью 6 июня россияне подорвали Каховскую ГЭС, она полностью разрушена и не подлежит восстановлению.

Из-за подрыва дамбы вода начала наполнять правый и левый берег Херсонской области, есть угроза затопления для 80 населенных пунктов.

Больше о последствиях техногенной катастрофы в Херсонской области читайте в материале РБК-Украина.

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