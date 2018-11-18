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Полиция отпустила помощника нардепа Савченко

Новости » Общество    18.11.2018 - 18:22
Полиция отпустила помощника нардепа Савченко
Фото: Надежда Савченко (РБК-Украина)

В полиции рассказали, что Мосийко стал участником конфликтной ситуации возле Михайловского собора

Правоохранители отпустили помощника народного депутата Надежды Савченко Валерия Мосийко. Об этом РБК-Украина сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.

"Этот гражданин стал участником конфликтной ситуации возле Михайловского собора. Поэтому его доставили в Шевченковское управление полиции для установления личности и отбора объяснений, после чего был отпущен, - заявил Тракало.

Напомним, сегодня в Киеве правоохранители задержали помощника народного депутата Надежды Савченко Валерия Мосийко и активиста Юрия Хугина. Люди пытались помешать полиции, но на помощь правоохранителям подошли около 20 спецназовцев. Также сообщалось что помощнику Савченко разбили нос.

Мосийко доставили в Шевченковский районный отдел Министерства внутренних дел для выяснения определенных обстоятельств, рассказали РБК-Украина в полиции. 

Помощника Савченко доставили в Шевченковский райотдел МВД В Киеве произошли столкновения во время задержания помощника Савченко
Новости Украины Надежда Савченко
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