Полиция отпустила помощника нардепа Савченко

Фото: Надежда Савченко (РБК-Украина)

В полиции рассказали, что Мосийко стал участником конфликтной ситуации возле Михайловского собора

Правоохранители отпустили помощника народного депутата Надежды Савченко Валерия Мосийко. Об этом РБК-Украина сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.

"Этот гражданин стал участником конфликтной ситуации возле Михайловского собора. Поэтому его доставили в Шевченковское управление полиции для установления личности и отбора объяснений, после чего был отпущен, - заявил Тракало.

Напомним, сегодня в Киеве правоохранители задержали помощника народного депутата Надежды Савченко Валерия Мосийко и активиста Юрия Хугина. Люди пытались помешать полиции, но на помощь правоохранителям подошли около 20 спецназовцев. Также сообщалось что помощнику Савченко разбили нос.

Мосийко доставили в Шевченковский районный отдел Министерства внутренних дел для выяснения определенных обстоятельств, рассказали РБК-Украина в полиции.