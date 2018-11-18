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Поліція відпустила помічника нардепа Савченко

Новини » Суспільство    18.11.2018 - 18:22
Поліція відпустила помічника нардепа Савченко
Фото: Надія Савченко (РБК-Україна)

У поліції розповіли, що Мосійко став учасником конфліктної ситуації біля Михайлівського собору

Правоохоронці відпустили помічника народного депутата Надії Савченко Валерія Мосийка. Про це РБК-Україна повідомив прес-секретар Національної поліції Ярослав Тракало.

"Цей громадянин став учасником конфліктної ситуації біля Михайлівського собору. Тому його доставили до Шевченківського управління поліції для встановлення особи і відбору пояснень, після чого був відпущений, - заявив Тракало.

Нагадаємо, сьогодні в Києві правоохоронці затримали помічника народного депутата Надії Савченко Валерія Мосійко та активіста Юрія Хугіна. Люди намагалися перешкодити поліції, але на допомогу правоохоронцям підійшли близько 20 спецназівців. Також повідомлялося що помічникові Савченко розбили ніс.

Мосійко доставили до Шевченківського районного відділу Міністерства внутрішніх справ для з'ясування певних обставин, розповіли РБК-Україна в поліції.

Помічника Савченко доставили до Шевченківського райвідділу МВС У Києві сталися сутички під час затримання помічника Савченко
Новини України Надія Савченко
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