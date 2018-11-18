Помощника Савченко доставили в Шевченковский райотдел МВД

Фото: Надежда Савченко (РБК-Украина)

Накануне произошло задержание Валерия Мосийко и активиста Юрия Хугина

Помощника народного депутата Надежды Савченко Валерия Мосийко доставили в Шевченковский районный отдел Министерства внутренних дел. Об этом РБК-Украина сообщила пресс-офицер Шевченковского МВД Анна Зубрева.

"Его доставили в управление полиции для выяснения определенных обстоятельств. Он не задержан, а доставлен в управление, чтобы с ним пообщаться. В настоящее время он общается со следователем. После этого будут решать правовую квалификацию данного события", - заявила она.

По ее словам, у помощника нардепа пока нет статуса задержанного.

"Я вам говорю, после того, как он пообщается со следователем будет решена правовая оценка всего события, которое произошло. Устанавливают по поводу чего, когда, как и что конкретно (произошло, - ред.). Пока устанавливают его личность, конечно. Для того, чтобы оказать юридическую оценку ситуации устанавливают анкетные данные", - добавила она.

Также пресс-офицер отметила, что активиста Юрия Хугина не доставили в управление.

"По поводу него информации нет", - отметила пресс-офицер

Напомним, сегодня в Киеве правоохранители задержали помощника народного депутата Надежды Савченко Валерия Мосийко и активиста Юрия Хугина.