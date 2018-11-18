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В Киеве задержали помощника нардепа Савченко

Новости » Общество    18.11.2018 - 16:18
В Киеве задержали помощника нардепа Савченко
Фото: Надежда Савченко (РБК-Украина)

Правоохранители задержали Валерия Мосийка и активиста Юрия Хугина

В Киеве сегодня, 19 ноября, правоохранители задержали помощника народного депутата Надежды Савченко Валерия Мосийка и активиста Юрия Хугина. Об этом РБК-Украина рассказала сестра Надежды Вера Савченко.

"Команда поддержки Надежды Савченко еженедельно выходит на Майдан. Сегодня мы пришли, постояли и уже собирались по домам. Потом я узнала, что Валерия пытаются задержать. Правоохранителей было очень много, а нас четыре девушки и два парня", - рассказала она.

По ее словам, правоохранители не объяснили причину задержания.

"Валерия Мосийка задержали. Это было в начале улицы Гринченко. Офицеры полиции нам не объясняли почему. Также задержали еще одного - Юрия Хугина, который нам помогал. Сейчас мы знаем, что по крайней мере Юрия держат в Шевченковском МВД. А господину Валерию разбили нос на Михайловской, он не дал сдачи, не провоцировал работников полиции. Я думаю, что это ошибка. Надеюсь сейчас узнать, почему их задержали", - добавила она.

Напомним, в конце октября Шевченковский районный суд Киева продлил арест Савченко еще на два месяца.

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Новости Украины Надежда Савченко
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